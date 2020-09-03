МИД РФ возмущен заявлениями Польши об ответственности СССР за начало Второй мировой войны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заявления польских властей о частичной ответственности Советского Союза за начало Второй мировой войны вызывают возмущение и являются попыткой игры на самых глубоких человеческих чувствах. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это особая тема, в Польше это знают. <...> Нас возмущает сочетание извращенной интерпретации исторических событий с попытками сыграть на самых глубоких чувствах, присущих любому народу и человечеству в целом", - сказала она.

Захарова добавила, что польское руководство не в первый раз пытается спекулировать на крайне чувствительной для народов бывшего Советского Союза теме.

"Особо усердствует в медиапространстве премьер-министр Польши [Матеуш Моравецкий], который в попытках, может быть, успокоить свои собственные политические воззрения и амбиции <...> пытается отвести фокус общественного внимания со стратегических просчетов руководителей предвоенной Польши и переложить всю ответственность на внешние силы", - заключила дипломат.

1 сентября на мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Польшу, польский премьер возложил ответственность за начало Второй мировой войны на нацистскую Германию и Советский Союз.

Президент России Владимир Путин в опубликованной в июне статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", говоря об обстоятельствах вторжения немецких войск в Польшу, отметил, что произошедшее целиком на совести тогдашнего польского руководства, которое помешало заключению англо-франко-советского военного союза и понадеялось на помощь западных партнеров.