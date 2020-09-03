Постпред РФ призвал ОБСЕ контролировать соблюдение прав неукраиноязычных жителей Украины

ВЕНА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия призывает структуры Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) тщательно контролировать соблюдение языковых, образовательных и культурных прав неукраиноязычных жителей Украины. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский постпред напомнил участникам заседания постоянного совета ОБСЕ, что 1 сентября, в День знаний, началась практическая реализация принятых на Украине дискриминационных законов "Об образовании" и "О среднем полном общем образовании". В соответствии с ними многие дети лишились права получения государственного среднего школьного образования на русском языке и языках национальных меньшинств. При этом специализированный закон о защите языковых прав национальных меньшинств до сих пор так и не разработан, рассказал Лукашевич.

"Призываем структуры ОБСЕ держать под тщательным контролем все аспекты соблюдения языковых, образовательных и культурных прав неукраиноязычных жителей Украины", - сказал постпред РФ.