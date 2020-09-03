Россия приветствует освобождение захваченного мятежниками экс-президента Мали

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия приветствует освобождение экс-президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, который 18 августа был задержан в своей резиденции в Бамако военными мятежниками и смещен со своего поста. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы приветствуем освобождение 27 августа удерживавшихся военными экс-президента страны и председателя парламента, - сказала она. - Смещение практически всего высшего состава этого государства усугубляет и без того тяжелое положение, в котором сегодня находится данное государство".

По ее словам, на фоне сложных социально-экономических проблем перед Бамако остро стоит задача защиты территориальной целостности и противодействия террористической угрозе.

"Внутренние потрясения существенно снижают возможности малийцев продолжать эффективно вносить вклад в коллективные усилия государств региона, включая формат сахельской "пятерки", - указала Захарова.

"Считаем крайне важным не допустить дальнейшей деградации обстановки в Мали, предпринять шаги с целью возвращения ее в конституционное поле, - подчеркнула Захарова. - Считаем безальтернативным путем выхода из нынешнего кризиса скорейшее обеспечение законности и правопорядка, организацию инклюзивного общенационального диалога и соответствующие шаги, которые могли бы быть предприняты в этом направлении".

В Мали 18 августа произошел военный переворот, который начался с мятежа на военной базе Кати близ столицы страны Бамако. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН). Под давлением президент объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента. Глава НКСН полковник Ассими Гоита был назначен путчистами "главой государства".