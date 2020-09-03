Законопроекты о пожизненных членах СФ и статусе сенатора внесут в Госдуму в 2020 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Законопроекты, которые отражают все касающиеся Совета Федерации изменения после принятия поправок к Конституции РФ, будут внесены в Госдуму до конца 2020 года, речь в том числе идет об увеличении президентской квоты и появлении официального статуса "сенатор Российской Федерации". Об этом ТАСС в четверг сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"Законопроекты, которые коррелируются с новыми нормами конституции и так или иначе касаются Совета Федерации, будут внесены в Госдуму в 2020 году. Дата принятия этих законопроектов будет зависеть от процедурных, регламентных норм Госдумы", - пояснил Тимченко.

Он уточнил, что в связи с появлением после принятия поправок к конституции официального статуса "сенатор Российской Федерации" будут скорректированы 50 действующих законов.

Согласно одобренным на общероссийском голосовании 1 июля изменениям в конституции, теперь члены Совета Федерации официально называются сенаторами РФ. Ранее этот термин не был закреплен в законодательстве РФ.

Кроме того, Госдума будет утверждать председателя правительства, его заместителей и остальных членов кабинета министров, за исключением тех, кто непосредственно подчиняется президенту (главы Минобороны, МВД, МИД, Минюста и др.). Их будет назначать глава государства после консультаций с Советом Федерации. Также принятыми поправками к конституции президентская квота в СФ увеличивается с 17 до 30 представителей, из которых семь могут быть назначены главой государства пожизненными сенаторами из числа граждан, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".