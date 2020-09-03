Мединский: споры за острова в Тихом океане порождены разногласиями союзников после войны

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Причиной послевоенных территориальных споров между странами Азиатско-Тихоокеанского региона послужило отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран антигитлеровской коалиции. Об этом заявил в четверг помощник президента РФ Владимир Мединский на Международной научной конференции: "75 лет Победы: Советский Союз и завершение Второй мировой войны на Дальнем Востоке".

"Япония на высоких тонах продолжает спорить с Китаем из-за архипелага Сенкаку, с Южной Кореей из-за ряда островов - так называемых островов Спратли, которые японские солдаты покинули в 1945 году, и на которые по сей день претендуют шесть государств. Причины всех этих конфликтов разнообразны, но главные из них сводятся к одному: отсутствию уже во второй половине 1945 года, на момент принуждения к капитуляции Японской империи, абсолютного единства среди членов антигитлеровской коалиции, аналогичного тому консенсусу, который был выработан "большой тройкой" в отношении гитлеровской Германии на Ялтинской и Потсдамской конференциях", - сказал он.

Мединский отметил, что умение ведущих стран принимать компромиссные решения является залогом безопасности всего мира. "Это единство показывает нам, что и сегодня именно от умения великих держав договариваться, поддерживать диалог, достигать совместных решений, может зависеть будущее всего мира на долгие десятилетия вперед", - подчеркнул помощник главы государства.

Фактор ядерного оружия

В свою очередь, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что попытки США испугать руководство Советского Союза применением атомных бомб в японских городах Хиросима и Нагасаки привели к противоположному результату, и СССР также стал обладателем нового оружия.

"Страшной трагедией для мирного населения городов Хиросимы и Нагасаки стала атомная бомбардировка, которая полностью уничтожила эти города и унесла несколько сот тысяч жизней мирных граждан. И, стараясь запугать руководство Советского Союза своим военным превосходством, руководство США достигло прямо противоположного результата: в кратчайшие сроки и благодаря таланту советских ученых, конструкторов, инженеров Советский Союз стал обладателем оружия, и таким образом, был достигнут стратегически паритет, который сохранил цивилизацию от иных трагедий", - сказал Нарышкин.

Он напомнил, что большой вклад в реализацию советского атомного проекта внесла советская внешняя разведка. "В результате проводимой в течение нескольких лет блестящей разведывательной операции "Энормоз", которая проходила на территории США и ряда стран Европы, наши ученые-физики получили большой объем необходимой информации. В этом году, который для Службы внешней разведки России является юбилейным, службе исполняется 100 лет, распоряжением правительства двум ранее безымянным вершинам Северного Кавказа были присвоены имена двух участников этой разведывательной операции. Это Павел Фитин, который в годы войны руководил советской разведкой, и Владимир Барковский, который в течение нескольких лет, в завершающие годы Второй мировой войны и сразу после, работал в США", - рассказал председатель РИО.

Говоря о взаимодействии ученых-историков в области изучения Второй мировой войны, Нарышкин выразил убеждение, "что дальнейшее развитие научных контактов и расширение источниковой базы, доступной исследователям, самым плодотворным образом скажется на изучении этого очень интересного и непростого периода мировой истории".