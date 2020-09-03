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МИД РФ опроверг заявления о вмешательстве в дела Черногории

В ведомстве не исключили возможность провокаций

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. В МИД России опровергли заявления о вмешательстве Москвы во внутренние дела Черногории и заявили о возможных антироссийских провокациях. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии внешнеполитического ведомства.

"С сожалением отмечаем, что и на нынешнем ответственном этапе, когда местным партиям и партийным коалициям предстоит определить будущую конфигурацию законодательной и исполнительной власти, вновь оживились спекуляции насчет "внешнего влияния" на внутричерногорские процессы, в том числе со стороны России. Не исключены провокации. Разумеется, не собираемся вмешиваться в чужие внутренние дела, ожидаем аналогичного поведения от всех, кому важна стабильность на Балканах", - говорится сообщении.

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