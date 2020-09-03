Комитет Думы разработает законопроект, расширяющий отчетность иностранных НКО

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений планирует осенью разработать законопроект, исключающий использование иностранными НКО гуманитарных проектов в России в антироссийских политических целях. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава комитета Сергей Гаврилов.

"Считаем целесообразным разработку законодательного акта, обязывающего иностранные некоммерческие неправительственные организации предоставлять в соответствующий федеральный орган исполнительной власти расширенную информацию о содержании планируемых к реализации и реализованных программ, в том числе в гуманитарной сфере, а также о конкретных мероприятиях, проводимых в рамках реализации таких программ, с последующим направлением указанной информации в Министерство юстиции РФ", - сказал Гаврилов.

По его мнению, подобные меры позволят исключить "возможности иностранных НКО по использованию гуманитарных проектов в антироссийских политических целях".

Кроме того, парламентарий выступил за запрет оказывать меры государственной поддержки российским НКО с иностранным финансированием. "Полагаю, что все финансовые потоки таких НКО, также как содержание и практическая реализация их проектов, должны находиться под жестким контролем Росфинмониторинга, Минюста России, соответствующих отраслевых ведомств, а при необходимости и органов безопасности", - уверен он.

Говоря о других планах комитета, депутат отметил, что осенью Госдума рассмотрит правительственный законопроект, запрещающий участие в религиозной группе "иностранцев, пребывание которых в России признано нежелательным". Документ, в частности, обязывает священнослужителей, проходивших обучение за рубежом, перед началом служения и преподавания на территории РФ получить дополнительное религиозное образование в России. "Данное положение направлено на обеспечение безопасности граждан России. Известно множество случаев приезда в нашу страну проповедников, поддерживающих, например, идеи радикального ислама", - пояснил Гаврилов.

Согласно действующим нормам, структурное подразделение иностранной некоммерческой неправительственной организации (отделение, филиал, представительство) представляет в Минюст РФ документы об объеме получаемых денежных средств и иного имущества, их предполагаемом распределении, а также об их фактическом расходовании или использовании. Кроме того, зарубежные НКО на ежегодной основе отчитываются о предполагаемых для осуществления на территории РФ программах - не позднее 31 октября года, предшествующего тому, в котором они будут реализовываться.