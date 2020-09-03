Лавров обсудил с главой МИД Нигера вопросы безопасности в Сахаро-Сахельском регионе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел, сотрудничества, африканской интеграции Нигера и по делам нигерцев за рубежом Каллой Анкурао обсудил вопросы безопасности в государствах Сахаро-Сахельского региона. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-нигерских отношений, включая укрепление взаимодействия по ключевым темам международной и африканской повестки дня, - указали в дипведомстве. - Затронута проблематика обеспечения мира и безопасности в государствах Сахаро-Сахельского региона, нормализации обстановки в Мали".

В МИД добавили, что в ходе разговора также "был подтвержден высокий уровень политического взаимопонимания между Россией и Нигером, готовность к расширению сотрудничества в рамках ООН, в том числе в контексте членства Ниамея в составе Совбеза в 2020-2021 годах, а также председательства в этом органе в сентябре текущего года".