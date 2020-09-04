"Известия": лидеры новых партий положительно оценивают свои шансы на региональных выборах

Как сообщили в Минюсте РФ, всего в этом году было зарегистрировано четыре партии - "Новые люди", "За правду", "Зеленая альтернатива" и Партия прямой демократии.

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Политические партии, зарегистрированные в 2020 году, положительно оценивают свои шансы на победу на выборах в региональные парламенты в ходе предстоящего единого дня голосования. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" .

Три дня и онлайн-голосование в регионах. Как изменились выборы в этом году

Лидер политического объединения "За правду" Захар Прилепин сообщил, что рассчитывает на успешные для партии выборы в ряде регионов. "Естественно, мы рассчитываем на результат, который будет для нас радостен. Хотя мы и понимаем, что в одних регионах позиции сильнее, а в других слабее. Например, сильны позиции в Рязанской области - я оттуда родом, я вырос там. Начали работать там задолго до выборов", - приводит издание слова Прилепина.

В партии "Новые люди" сообщили, что планируют добиться успеха в регионах, где зарегистрированы списки для участия в выборах депутатов законодательных собраний. "Это Новосибирская, Калужская, Рязанская и Костромская области. В них мы рассчитываем на победу", - добавили в партии.

Партия "Зеленая альтернатива" решила выдвигать кандидатов в парламенты только двух регионов и надеется получить в этих субъектах три мандата. "Мы выдвинули кандидатов в региональные парламенты Челябинской области и Республики Коми. Это всего два субъекта, но мы абсолютно уверены в обоих. Это связано с тем, что в этих регионах сильная экологическая повестка, поэтому мы рассчитываем получить мандаты в обоих регионах", - сообщил председатель партии Руслан Хвостов.

Похожую стратегию выбрала и Партия прямой демократии, которая примет участие в выборах в законодательные собрания Воронежской, Рязанской, Калужской и Иркутской областей. "Воронеж и Калуга представляются нам наиболее интересными регионами. Там у нас наиболее сильные команды, наиболее сильные кандидаты. Поэтому мы рассматриваем эти регионы как самые перспективные", - объяснил пресс-секретарь и руководитель регионального управления партии Тимофей Шевяков.

Все четыре партии были зарегистрированы Минюстом в марте и уже создали свои отделения более чем в половине субъектов РФ. Все они примут участие в региональных выборах в этом году, а также планируют выдвинуть своих кандидатов на выборах в Госдуму, которые должны пройти в сентябре 2021 года.