Генсек ШОС призвал к практическому взаимодействию в противодействии терроризму

ПЕКИН, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Заседание в Москве министров обороны государств-участников СНГ, государств-членов ШОС и ОДКБ станет важным этапом в развитии диалога между главами оборонных ведомств по вопросам обеспечения мира и стабильности на евразийском пространстве. Уверенность в этом выразил в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Сегодняшнее заседание станет важным этапом в развитии содержательного диалога между главами оборонных ведомств ШОС, ОДКБ и СНГ по вопросам обеспечения мира и стабильности на обширном евразийском пространстве", - сказал генсек. Особенно примечательно, подчеркнул он, что нынешняя встреча проходит в дни 75-летия Победы во Второй Мировой войне и в преддверии юбилея созданной по ее итогам Организации Объединенных Наций.

Беспрецедентные угрозы, внезапные риски

В условиях столкновения с беспрецедентным вызовом коронавирусной пандемии, продолжил Норов, человечество, как и прежде, вновь нуждается в проявлении единства и солидарности, консолидации общих усилий для преодоления угрозы, надежного купирования внезапных рисков в области глобальной и региональной безопасности. Взаимодействие ШОС, ОДКБ и СНГ, по его словам, "является успешным проявлением такого равного, уважительного и взаимовыгодного многостороннего партнерства, о чем свидетельствует растущий с каждым годом авторитет наших организаций на международной арене". Проведение ежегодных встреч высших административно-должностных лиц евразийской "тройки", ориентированных на дальнейшее углубление многопрофильного диалога между этими региональными объединениями, стали, по словам Норова, доброй традицией.

"Общими силами мы содействуем последовательному формированию глобального антитеррористического фронта под эгидой ООН. В этой связи считаю важным продолжать совместное участие в профильных мероприятиях на ведущих международных площадках с акцентом на региональное измерение борьбы с террористическими угрозами", - отметил генеральный секретарь ШОС.

"Ключевыми в нашей контртеррористической повестке остаются вопросы, связанные с отработкой совместных действий и обменом практическим опытом противодействия терроризму, в том числе в рамках командно-штабных учений "Мирная миссия", предусмотренных Планом сотрудничества министерств обороны государств-членов ШОС на 2020-2021 годы", - сказал генсек. Он поздравил российских коллег и их партнеров по ОДКБ с успешным проведением форума "Армия-2020" и специальных учений "Эшелон-2020".

Внимание к Афганистану

Норов указал на важность дальнейшего расширения сотрудничества по линии Региональной антитеррористической структуры ШОС с профильными структурами ОДКБ и СНГ в целях разрушения пропагандистско-вербовочной инфраструктуры террористических организаций, в том числе в сети Интернет, пресечения любых каналов их ресурсной подпитки, устранения возможных рисков биотерроризма. "При этом - подчеркнул он, - намерены сохранять высокий контртеррористический профиль взаимодействия с соседним Афганистаном с учетом развития военно-политической обстановки в этой стране".

Приоритетное внимание, считает генсек ШОС, следует направить также на коллективные усилия на антинаркотическом треке.

"Можно было бы подумать о синхронизации наших практических мероприятий в этой области с упором на сдерживание незаконного трансграничного наркотрафика, организацию соответствующих контролируемых поставок", - сказал он, отметив успешный опыт проведения в рамках ШОС антинаркотической операции "Паутина".

Цифровизация, пандемия и преступность

"Стремительная цифровизация госуправления и хозяйственной жизни, ставшая особенно заметной в эпоху пандемии, вызвала всплеск преступности в сфере ИКТ, включая увеличение числа хакерских атак на правительственные учреждения и другие объекты критически важной инфраструктуры", - полагает Норов. Поэтому, продолжил он, выполнение задач по мониторингу угроз в глобальном информационном пространстве является неотъемлемой частью процесса совершенствования механизмов обеспечения безопасности на пространстве ШОС.

"Рассчитываем на сопряжение имеющихся потенциалов на этом направлении с коллегами из ОДКБ и СНГ", - сказал генеральный секретарь ШОС. Пользуясь случаем, он пожелал российской стороне успешного завершения председательства в ШОС и ОДКБ.

"Уверен, что итоги нынешнего заседания будут способствовать дальнейшему наращиванию сотрудничества оборонных ведомств наших стран в интересах поддержания атмосферы взаимного доверия, мира и безопасности в регионе", - резюмировал генеральный секретарь ШОС.