Предвыборная агитация перед днем голосования будет запрещена 12 и 13 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила ТАСС в пятницу, что согласно законодательству предвыборная агитация в этом году будет запрещена в день тишины 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября.

"День тишины - это день накануне голосования, когда запрещена предвыборная агитация. Единым днем голосования в 2020 году является один день - 13 сентября 2020 года. И, согласно законодательству, предвыборную агитацию нельзя вести 12 и 13 сентября", - сказала Памфилова.

Она отметила, что в настоящее время действует порядок досрочного голосования, который был принят комиссией 24 июля. Глава Центризбиркома напомнила, что в соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией, поручениями президента РФ Владимира Путина заботиться о здоровье граждан и своими законными полномочиями ЦИК принял решение о возможности досрочного голосования 11 и 12 сентября на избирательных участках, придомовых территориях и голосования на дому, вне помещения для голосования.

"Такой порядок действует только в этом году. Следующие выборы будут проходить с учетом недавно принятых изменений в закон, которые позволяют проводить голосование один, два или три дня. И день тишины будет перед первым днем голосования", - заключила Памфилова.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.