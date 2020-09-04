Песков заявил, что материалы белорусской разведки об отравлении Навального переданы ФСБ

"Они же (материалы) вчера были переданы. Вчера, если вы обратили внимание, Лукашенко сказал, они будут переданы в ФСБ", - сказал Песков. "Наверняка ФСБ доложит о переданных белорусскими коллегами документах, безусловно, не сомневаюсь в этом", - добавил он, указав, что "это функция любой спецслужбы".

Отвечая на вопрос, кому склонна верить российская сторона, Германии или Белоруссии (учитывая, что глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил о том, что раз Лукашенко выступает с подобными обвинениями в адрес Запада, значит, располагает достаточными основаниями), Песков призвал быть точными и не передергивать факты. "Он не исключал такую возможность, Нарышкин, давайте будем точными", - подчеркнул пресс-секретарь президента. Он также подчеркнул, что материалы, о которых идет речь, "по линии специальных служб циркулируют" и, "соответственно, они анализируются в наших спецслужбах". При этом Песков еще раз подчеркнул, что затрудняется что-либо сказать по содержанию собранных белорусской стороной материалов.

Песков отказался прокомментировать заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о фальсификации Германией и Польшей данных об отравлении Алексея Навального, сославшись на то, что не знаком с этой информацией.

"Я пока не располагаю информацией о том, что в этих материалах, и поэтому никак не могу прокомментировать это заявление президента Белоруссии", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Пресс-секретарь президента отметил, что медики омской больницы, куда изначально был доставлен Алексей Навальный, были гораздо более открыты, информируя общественность о его состоянии, чем их немецкие коллеги.

"Справедливости ради нужно все-таки обратить, наверное, внимание всех, что из омской больницы предоставлялось гораздо больше и гораздо чаще информация о состоянии здоровья больного, чем, например, это делается сейчас из берлинской больницы. <…> Наши врачи себя вели гораздо более транспарентно в отношении информирования и журналистов, и всех заинтересованных, чем это делают немецкие коллеги", - сказал Песков.

Представитель Кремля сделал особый акцент на том, что Россия факты не скрывает. "Они хорошо известны. Мы о них рассказывали. Всем нашим партнерам и визави они прекрасно известны. С первых дней информация предоставлялась", - заключил Песков.

О следствии по делу

Следствие по делу о возможном отравлении Навального будет открыто де-юре, если найдется подтверждение наличия отравляющего вещества в его организме, сообщил Песков.

"Наши специалисты из МВД выполняют доследственную проверку, и она началась практически сразу. Де-факто это и есть следственные действия, они выполняются. Если найдется подтверждение информации о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона в этой ситуации предпочитает быть последовательной и осторожной при рассмотрении тех или иных версий произошедшего с Навальным. "Самые разные версии, в том числе и версия отравления, рассматривалась с первых дней, когда больной был на излечении в реанимации в Омске. По версии наших врачей и наших специалистов, эта версия не подтвердилась. Рассматривались другие врачебные версии", - напомнил он.

Представитель Кремля также указал на тот факт, что, по заявлениям официальных представителей западных стран, в том числе и канцлера ФРГ, немецким специалистам удалось установить некое отравляющее вещество. "В данном случае здесь мы рассчитываем на наш диалог с германскими коллегами, рассчитываем на то, что в ходе этого диалога мы получим информацию о том, что это за вещество", - заявил Песков. Он вновь подчеркнул, что это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас специалисты из МВД.

Песков не стал строить предположений, кому было бы выгодно отравление Навального за пределами России и внутри страны. "Мы в этой ситуации сами опираемся на факты, действуем последовательно и осторожно, и всех остальных тоже призываем опираться на факты", - заключил он.