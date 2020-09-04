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Кризис в Белоруссии
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Песков не знает, обсуждали ли Путин и Лукашенко действия силовиков на акциях в Белоруссии

Представитель Кремля отметил, что "сейчас повестка дня переполнена другими вопросами, связанными с развитием двусторонних отношений"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, обсуждали ли главы РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в своих телефонных разговорах действия силовых структур на митингах в Белоруссии.

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"Мне не известно о том, чтобы эта тема поднималась", - сказал он журналистам в пятницу.

Представитель Кремля отметил, что "сейчас повестка дня переполнена другими вопросами, связанными с развитием двусторонних отношений". "Эти отношения не прерываются, Союзное государство функционирует в полном объеме. А это (действия силовиков на митингах - прим. ТАСС) внутреннее дело Белоруссии, мы не намерены вмешиваться в эти внутренние дела", - добавил он.

При этом Песков заверил, что РФ "обращает внимание" на необходимость соблюдения прав человека в ходе митингов. "Мы говорим всегда, что и права граждан, и права правоохранителей, и права граждан на обеспечение правопорядка должны соблюдаться и обеспечиваться", - сказал пресс-секретарь.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичРоссияКризис в Белоруссии
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