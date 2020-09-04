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В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву

Точная дата визита пока не называется

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кремль готовится к визиту в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко, но его точную дату пока не называет. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Визит президента Белоруссии в Москву состоится, он готовится в эти дни", - сказал Песков, пообещав "сообщить своевременно" точную дату приезда главы белорусского государства.

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. В четверг с визитом в Минске побывал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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