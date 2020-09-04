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Кризис на Украине
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МИД РФ не подтверждает проработку министерской встречи "нормандской четверки" в сентябре

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о проведении встречи согласован всеми сторонами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российская сторона не подтверждает проработку встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в сентябре, о которой ранее сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом заявили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

"[Проработку встречи] не подтверждаю", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Кулеба заявил, что вопрос о проведении встречи глав МИД стран-участниц нормандского формата в сентябре согласован всеми сторонами. Последний раз такие переговоры состоялась 30 апреля в формате видеоконференции.

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