Секретарь ЦИК считает, что пандемия не повлияет на явку на выборах в сентябре

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина считает, что ситуация с распространением коронавируса не окажет сильного влияния на явку в ходе предстоящих выборов в сентябре.

"На явку, я думаю, что какого-то влияния он (коронавирус - прим. ТАСС) оказывать не должен. Мне кажется, граждане научились соблюдать правила, граждане не хотят сидеть дома и не только в связи с выборами, но и в связи вообще с любой своей жизнью, работой отдыхом", - сказала Гришина журналистам, отвечая на вопрос, окажет ли ситуация с пандемией влияние на явку на предстоящих выборах.

По ее словам, ЦИК принимает серьезные меры по безопасности избирателей в ходе выборов. "Мы продолжаем высокие меры санитарно-эпидемиологической защиты на участках. Все то, что было наработано на общероссийском голосовании по поправкам к конституции, - и дезинфекция, и температурный контроль на входе, и выдача индивидуальных средств защиты каждому, кто пришел на участок, и обеспечение средствами защита членов комиссий - это все присутствует. Мы даже не сомневаемся, что все будет на должном уровне", - отметила секретарь ЦИК.