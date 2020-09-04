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Песков не стал комментировать слова Дерипаски о неравномерности развития регионов

Ранее в СМИ сообщалось, что Олег Дерипаска заявил о неравномерности развития регионов из-за того, что власти страны, по его мнению, большее внимание уделяют Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал в пятницу в беседе с журналистами комментировать слова бизнесмена Олега Дерипаски о неравномерном развитии регионов России, отметив лишь, что тот имеет право на собственную точку зрения.

"Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешно. И он имеет право на собственную точку зрения, которая обсуждается на экспертных форумах", - сказал Песков.

Как сообщалось в ряде СМИ, Дерипаска, выступая в четверг на Столыпин-форуме, заявил о неравномерности развития регионов из-за того, что власти страны, по его мнению, большее внимание уделяют Москве. При этом он ушел от прямого ответа на вопрос модератора, будет ли выходом из ситуации перенос столицы, однако привел как положительный пример перенос столицы из Москвы в Санкт-Петербург в XVIII веке.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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