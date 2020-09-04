Путин назвал эффективными действия московских властей по борьбе с коронавирусом

Глава государства в пятницу в режиме видеоконференции провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Начиная разговор, Путин заметил, что придется поговорить на тему, "которая уже, наверное, оскомину набила, как в народе говорится", - о коронавирусной инфекции, борьбе с ней. "Известно, что Москва первой столкнулась с масштабными проблемами подобного рода, и тоже понятно: самая крупная, самая большая концентрация людей в столице у нас, самый крупный транспортный хаб, через Москву проходят все наши основные пути, сюда сходятся все пути, отсюда они начинаются. Понятно поэтому, что контактов между людьми очень много, промышленность очень развита, сфера услуг очень развита", - отметил президент.

"Ясно, что в такой обстановке трудно было избежать какой-то вспышки [распространения коронавируса]", - сказал президент. "Но тем не менее городские власти, предприняв энергичные, я бы сказал, очень энергичные и эффективные шаги для борьбы с этой заразой, все-таки вышли на то, что не только стабилизировало ситуацию, но и начало сокращать количество зараженных", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что Москва первой из российских регионов вводила ограничения, но и первая начала их снимать, "оказывая одновременно помощь другим регионам Российской Федерации".