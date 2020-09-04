Путин обсудил с Совбезом подготовку визита Лукашенко в Москву

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались итоги визита председателя правительства России в Минск, в том числе в контексте подготовки поездки президента Белоруссии в Москву", - сказал он.

2 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что встреча президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой должна состояться в Москве в ближайшие две недели. Сам Песков ранее говорил, что визит белорусского лидера в РФ готовится, но точную дату не озвучивал.

В совещании приняли участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры иностранных и внутренних дел и обороны Сергей Лавров, Владимир Колокольцев и Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и глава СВР Сергей Нарышкин.