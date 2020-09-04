Страны БРИКС согласовали проект антитеррористической стратегии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Делегации государств - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) согласовали проект антитеррористической стратегии объединения. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам прошедшей 1-2 сентября пленарной сессии рабочей группы БРИКС в формате видеоконференции.

"Делегации предметно обменялись оценками террористических угроз на современном этапе в глобальном и региональном масштабах, наметили шаги по дальнейшему наращиванию координации на профильных многосторонних площадках, прежде всего в ООН, - говорится в сообщении. - Главным итогом стало согласование проекта антитеррористической стратегии БРИКС, которая призвана придать дополнительный импульс сотрудничеству государств "пятерки" в вопросах контртерроризма".

В дипведомстве добавили, что встрече рабочей группы предшествовали инаугурационные заседания подгрупп экспертов-практиков, созданных в интересах углубления практического взаимодействия стран-участниц по отдельным актуальным аспектам контртеррористической повестки дня. "Мероприятия прошли в духе доверительного диалога, способствовали укреплению партнерства на антитеррористическом направлении в формате БРИКС", - отметили в министерстве.