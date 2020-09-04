И. о. мэра Анапы Василий Швец выдвинул свою кандидатуру на пост главы города

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности мэра города Анапы Василий Швец подал документы для участия в конкурсе на замещение должности главы города. Его поддержал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, подписав соответствующее письмо в адрес конкурсной комиссии, сообщается на официальной странице администрации города в Instagram.

В начале августа депутаты совета муниципального образования города-курорта Анапы утвердили на внеочередном заседании кандидатуру вице-губернатора Краснодарского края Василия Швеца, которая была предложена главой региона, на должность временно исполняющего обязанности мэра Анапы.

"Сегодня Василий Швец подал документы в муниципальную конкурсную комиссию. <…> Исполняющего обязанности мэра города-курорта поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который подписал соответствующее письмо в адрес конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документы от претендентов на должность главы Анапы будут приниматься до 7 сентября. После этого комиссия проверит предоставленные документы всех кандидатов, оценит соответствие профессионального образования и опыта работы претендентов вакантной должности. На 28 сентября запланировано заседание комиссии, в рамках которого пройдет собеседование с кандидатами. По итогам проведенной работы комиссия представит кандидатов совету города-курорта. На заседании депутаты Анапы путем голосования выберут нового главу муниципального образования.

Швец занимал должность вице-губернатора Краснодарского края с сентября 2017 года, курировал инвестиции, малое и среднее предпринимательство, деятельность департамента промышленной политики региона, министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

В июле Кондратьев посетил Анапу с рабочей поездкой. В городе были выявлены нарушения этажности застройки на прибрежных территориях, туда была направлена комиссия для урегулирования ситуации. Губернатор назвал случившееся недоработкой местных властей, которые, по его словам, не нашли баланса при соблюдении градостроительных норм. Занимавший с 2017 года должность мэра Анапы Юрий Поляков покинул пост по собственному желанию.