В МИД РФ указали послу ЕС на недопустимость голословных обвинений в ситуации с Навальным

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в пятницу на встрече с главой представительства ЕС в Москве Маркусом Эдерером указал на недопустимость политизации ситуации с Алексеем Навальным и выдвижения голословных обвинений в адрес РФ.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"В связи с заявлением высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза от 3 сентября о ситуации вокруг Алексея Навального было указано на недопустимость политизации данного вопроса и выдвижения голословных обвинений в жанре "мегафонной дипломатии". Подчеркнута необходимость задействования имеющихся российско-германских правовых механизмов на основе запроса Генеральной прокуратуры Российской Федерации для обмена информацией и прояснения реальных обстоятельств случившегося", - говорится в сообщении МИД РФ.

Правительство ФРГ ранее выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, будто его отравили веществом из группы "Новичок". Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства инцидента. Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося.