Замглавы МИД РФ указал послу ЕС на важность урегулирования в Белоруссии самими белорусами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в пятницу обратил внимание главы представительства ЕС в Москве Маркуса Эдерера на важность урегулирования ситуации в Белоруссии самими белорусами, без внешнего вмешательства.

"Состоялось обсуждение перспектив отношений Россия - ЕС, а также ряда актуальных международных вопросов, включая положение дел в Белоруссии. С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами в рамках правового поля, без внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в стране", - говорится в сообщении МИД РФ.