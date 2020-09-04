В МВД РФ заявили, что Германия пока не предоставила России данных по Навальному

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Доследственная проверка со стороны МВД РФ по ситуации с блогером Алексеем Навальным продолжается, германская сторона пока не предоставила никаких данных. Об этом журналистам в пятницу заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Я, конечно, понимаю, что у Германии большой опыт работы с отравляющими веществами, но пока результатов от германских коллег и партнеров нет никаких", - сказал Колокольцев, напомнив, что данные у ФРГ запросила Генпрокуратура РФ.

Отвечая на вопрос, когда завершится доследственная проверка, глава МВД РФ подчеркнул: "Когда у нас будут результаты". "Пока идет проверка", - сказал Колокольцев, отвечая на вопрос, есть ли основания для вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В пятницу источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что следователи в данный момент не находят оснований для возбуждения уголовного дела в отношении происшествия с Навальным. По словам источника, для возбуждения дела по статьям о покушении на убийство или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью нет оснований, так как нет фактов, указывающих на то, что в отношении Навального было совершено какое-либо преступление. "Также на сегодняшний день не установлено каких-либо данных, свидетельствующих об отравлении Навального запрещенными, опасными или какими-либо иными веществами", - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он добавил, что российские правоохранительные органы ждут ответа из Германии. Транспортная полиция продолжает доследственную проверку по факту госпитализации Навального, ожидается завершение ряда экспертиз.