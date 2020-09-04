Лавров: Берлин пообещал в ближайшее время дать России ответ по ситуации с Навальным

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Германии обещают в скором времени предоставить России конкретные факты по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы сегодня интересовались в очередной раз у наших коллег из Европейского союза, из Германии, планирует ли госпожа [канцлер ФРГ Ангела] Меркель, которая уже двое суток обвиняет нас в этом деянии, якобы в отравлении, но не может ничего предъявить, планирует ли она дать поручение своим сотрудникам, чтобы ответ из Министерства юстиции ФРГ на запрос Генеральной прокуратуры поступил", - сказал глава МИД РФ

При этом он отметил, что по данным российской стороны, Берлин по-прежнему не дал Москве ответ из-за позиции МИД ФРГ. "Я уже теперь просто вынужден произнести вслух, что по нашим данным, этот ответ задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ, - подчеркнул министр. - Мы поручили нашему послу задать соответствующие вопросы и поинтересоваться, в чем задержка. Правда нам вот обещают, сегодня пообещали по крайней мере, что скоро ответ поступит. Когда поступит ответ с конкретными фактами, которые, как я понимаю, немцы считают там содержатся, тогда мы будем на это реагировать", - подчеркнул Лавров.