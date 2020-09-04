Лавров: Россия готова обсуждать с США их озабоченности по теме вмешательства в выборы

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Москва готова открыто обсуждать с Вашингтоном его озабоченности из-за якобы возможного вмешательства РФ в американские президентские выборы. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Обвинения в адрес РФ о вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах мы слышим уже многие годы, - отметил министр. - Мы уже привыкшие к такого рода нападкам. Всегда говорим нашим партнерам - и американцам, и европейцам, - что, если у них возникает какая-либо озабоченность по поводу чего бы то ни было, особенно в сфере кибербезопасности, давайте садиться и рассматривать те факты, которые у них есть. К сожалению, наши партнеры последовательно уходят от прямого разговора на основе профессионального анализа фактов".

Глава МИД РФ признал, что некоторые заявления из Вашингтона удивляют его. "Недавно прозвучало заявление, что мы пытаемся использовать в интересах того или иного кандидата планируемое в США голосование по почте, - напомнил он. - Я был изумлен таким обвинением. Мне казалось, что голосование по почте - это проблема противоречий между президентом [США Дональдом] Трампом, который категорически не хочет этого, и демократами, которые обязательно хотят голосование по почте расширить максимально".

"Призываем наших коллег все-таки перестать жить теми воспоминаниями, которые относятся к колониальной эпохе, перестать считать себя умнее и выше других и начать работать на основе того, под чем они подписались в 1945 году, - на основе принципов Устава ООН", - заключил Лавров.