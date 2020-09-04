Следующий саммит БРИКС планируется провести в России осенью 2020 года

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) запланирован на осень 2020 года, встреча "пятерки" пройдет на территории Российской Федерации. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания министров иностранных дел БРИКС в формате видеоконференции.

"Большинство инициатив готовится с прицелом на одобрение в ходе очередного саммита [БРИКС], который запланирован в Российской Федерации этой осенью. Окончательные сроки этого саммита мы определим дополнительно с учетом развития эпидемиологической ситуации", - сказал он.

По словам Лаврова, министры иностранных дел стран БРИКС договорились укреплять и развивать стратегическое партнерство по всем ключевым направлениям деятельности организации, а также достигли ряда практических договоренностей, в частности в сфере содействия инвестициям. "Был продлен на очередной срок еще один важный документ - Меморандум о сотрудничестве в сфере конкурентной политики. Ну и наши банки развития согласовали план действия рабочих групп по инновациям и блокчейну", - добавил он.

Глава МИД РФ отметил, что в совместной декларации по итогам встречи страны - члены БРИКС указали на важность сохранения исторической памяти об уроках Второй мировой войны во избежание повторения этой трагедии в будущем, а также единодушно осудили любые проявления нацизма, расизма и ксенофобии.

Лавров выразил признательность членам БРИКС за поддержку российского председательства в организации в 2020 году. Он подчеркнул, что, несмотря на непростые условия, связанные с пандемией коронавируса, участники межгосударственного объединения смогли провести большинство запланированных мероприятий. "Состоялось уже более 50 [мероприятий], еще столько же состоится до конца года. И у нас есть все основания полагать, <…> что все планы российского председательства будут выполнены в том, что касается деятельности БРИКС", - указал министр.