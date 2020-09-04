Страны БРИКС отмечают важность соблюдения и укрепления Конвенции по биологическому оружию

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Главы МИД стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) указали на ключевую роль Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) в этой области. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в пятницу видеоконференции министров. Текст распространен на сайте МИД РФ.

"Министры подчеркнули первостепенную важность соблюдения и укрепления Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), включая принятие Протокола к Конвенции, предусматривающего, в частности, эффективный верификационный механизм. Они подтвердили, что КБТО является ключевым инструментом в области биологического и токсинного оружия, - говорится в заявлении. - Его функции в частности касающиеся Совета Безопасности ООН, не должны дублироваться другими механизмами".

В документе отмечается, что усилия по решению вопросов, связанных с имплементацией договоренностей, "должны идти в русле КБТО".

Главы МИД пяти стран объединения "вновь заявили о поддержке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и призвали государства - участники Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) сохранять ее целостность и вести конструктивный диалог в целях восстановления духа консенсуса в ОЗХО".

Кроме того, министры "подчеркнули необходимость запуска многосторонних переговоров по международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции ООН по разоружению с целью устранения угрозы химического и биологического терроризма".