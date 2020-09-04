Зампостпреда РФ при ООН: протесты в Белоруссии во многом провоцируют группы из Украины

Ситуация в Белоруссии не отличается от протестов во Франции и США, однако из-за них встреча СБ ООН не созывалась, заявил первый зампостпреда РФ.

На встрече СБ ООН должно обсуждаться вмешательство иностранных стран во внутренние дела Белоруссии с целью смены власти, отметил он.

Агрессивная протестная активность в Белоруссии во многом провоцируется группами из Украины, считает первый зампостпреда РФ при ООН.

Только сами белорусы могут определить судьбу своей страны через мирный диалог, заявил он.

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