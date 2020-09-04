МИД России подтвердил готовность провести в Москве общепалестинскую встречу

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. РФ готова организовать в Москве встречу представителей палестинских политических движений. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"В русле наших усилий по содействию преодолению внутрипалестинского раскола и в целях закрепления наметившейся позитивной тенденции подтверждаем принципиальную готовность организовать очередную общепалестинскую встречу в Москве", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД напомнили, что 3 сентября президент Палестины, лидер ФАТХ Махмуд Аббас и руководители других 14 ведущих палестинских организаций провели совместную телеконференцию, посвященную обсуждению путей преодоления межпалестинского раскола и ситуации в ближневосточном мирном процессе.

В дипведомстве выразили солидарность с содержащейся в коммюнике по итогам телеконференции ссылкой на то, что залогом успешного и окончательного решения палестино-израильского конфликта является мирный процесс, ведомый и осуществляемый самими его сторонами. "В этом контексте разделяем мысль о важности скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины как главной предпосылки налаживания прямых палестино-израильских переговоров", - заключили в МИД.

В феврале 2019 года в Москве состоялась предыдущая межпалестинская встреча, на которой присутствовали 12 основных палестинских партий и движений, включая ФАТХ и ХАМАС.