Венедиктов считает, что день тишины перед выборами надо отменять

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Традиционный запрет на предвыборную агитацию перед днем голосования в России надо отменять, так как он "превращается в фикцию" с учетом возможностей социальных сетей и интернета. Такое мнение высказал журналистам в пятницу зампредседателя Общественной палаты Москвы, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Три дня и онлайн-голосование в регионах. Как изменились выборы в этом году

"Мы это обсуждали на [общественном] штабе, при наличии социальных сетей и интернета, день тишины превращается в фикцию. Видимо, нужно пересматривать федеральное законодательство, как это делают многие страны, и вообще отменять эти запреты на агитацию в день голосования и накануне, потому что это реально фикция. У кого в руках, у каких кандидатов соцсети, те и продолжают агитировать, это факт, а все остальное лицемерие", - сказал Венедиктов. При этом он отметил, что Москва "не может принять свое решение по агитации".

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила ТАСС, что согласно законодательству предвыборная агитация в этом году будет запрещена в день тишины 12 сентября и в единый день голосования 13 сентября.

"11 сентября во многих субъектах Федерации будет идти голосование, а агитация продолжается. В Москве будет идти электронное голосование, а агитация будет продолжаться. И в чем разница между 11, 12 и 13 [сентября], не понимаю. Думаю, что в данном случае Центральная избирательная комиссия, оказавшись в новой законодательной истории, она экспериментирует", - сказал Венедиктов.

В сентябре жители двух округов смогут проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Онлайн-голосование на портале mos.ru пройдет с 8:00 11 сентября до 20:00 12 сентября. Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании ведется с 29 июля по 7 сентября. В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно будет проголосовать только традиционным способом на участках двух округов.