Лавров и глава МИД Катара обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани обсудили в ходе телефонного разговора в пятницу обстановку на Ближнем Востоке.

"Состоялось обсуждение ряда ключевых аспектов ближневосточной повестки дня, - говорится в сообщении МИД РФ. - Высказано общее мнение в пользу продолжения регулярного диалога на уровне руководства внешнеполитических ведомств двух стран по тематике политического урегулирования сохраняющихся в этом регионе конфликтов, обеспечения там безопасности, стабильности и устойчивого развития".

Министры также затронули дальнейшее продвижение российско-катарских связей, включая график планируемых контактов.