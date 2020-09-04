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В МИД России заявили о готовности содействовать восстановлению палестинского единства

Замглавы ведомства Михаил Богданов сообщил о возможности проведения новой общепалестинской встречи в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в беседе по телефону с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генеральным секретарем Партии палестинского народа (ППН) Бассамом Сальхи подтвердил готовность России содействовать восстановлению единства Палестины на политической платформе ООП.

"С российской стороны была выражена готовность и впредь содействовать скорейшему восстановлению палестинского национального единства на политической платформе ООП, в том числе через возможное проведение новой общепалестинской встречи в Москве", - говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД.

Как указали в министерстве, Сальхи поделился с Богдановым оценками итогов прошедшей 3 сентября видеоконференции руководителей всех основных палестинских политических движений. "При этом отмечалось особое значение проведенного мероприятия для сплочения палестинцев на общих позициях в интересах справедливого решения палестино-израильского конфликта в соответствии с известной международно-правовой базой, включающей резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и арабскую мирную инициативу", - заключили в дипведомстве.

Разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

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