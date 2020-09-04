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Россия ввела санкции против Петра Порошенко

Также в список попали бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик
Петр Порошенко Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Описание
Петр Порошенко
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Постановление опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

В список иностранных граждан, в отношении которых введены экономические меры, вошел в том числе бывший президент Украины Петр Порошенко. Также в список попали солист рок-группы "Океан Эльзы", бывший лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, советник первого вице-премьера Степан Кубив и депутат Верховной рады Кира Рудик.

Всего в список был внесен 41 человек.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним, правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы территории Российской Федерации.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр Алексеевич
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