Лавров отметил накопленный за десятилетия потенциал сотрудничества России и Кирибати

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров и президент, министр иностранных дел и иммиграции Республики Кирибати Танети Маамау обменялись посланиями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В поздравительной телеграмме Сергея Лаврова, в частности, была выражена уверенность, что реализация накопленного за прошедшие десятилетия совместными усилиями большого потенциала двустороннего сотрудничества в различных областях в полной мере отвечает интересам народов России и Кирибати", - указали в дипведомстве.

"Подтверждена готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам глобальной и региональной повестки дня, в том числе в формате ежегодных встреч "Россия - развивающиеся островные государства южной части Тихого океана" на полях сессий Генеральной Ассамблеи ООН", - отметили на Смоленской площади.

Республика Кирибати - островное государство, расположенное в западной части Тихого океана. В его состав входят атоллы архипелагов Гилберта, Феникс, Лайн и остров Банаба. Всего насчитывается 33 атолла, 20 из которых необитаемы.