Путин: дополнительные полномочия губернаторов помогли справиться с коронавирусом в России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии помогла не задушить экономику и "не пропустить удары коронавируса", считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет", показанном в субботу на телеканале " Россия-24 ".

"Конечно, сработало! - сказал президент, отвечая на вопрос о том, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в период эпидемии, а также практика поручений и правительству, и Госсовету. - Нельзя было всех под одну гребенку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции".

Путин указал на то, что Россия - самая большая страна по территории на планете, поэтому у людей очень разные условия жизни, а у экономики очень разные условия функционирования и разная структура. "Где-то основное значение имеет сфера услуг, где-то стройка развивается активнее, чем в других регионах, где-то - сельское хозяйство, где-то - авиастроение или автопром", - добавил президент.

Глава государства отметил также, что после того, как в России было принято решение наделить особыми полномочиями глав регионов, "очень многие страны повторили ту же самую практику". "И хорошо. Это говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика", - подытожил он.

Вопрос координации

Вопрос координации и на федеральном, и на региональном уровне стал ключевым в борьбе с эпидемией коронавируса в РФ, заявил Владимир Путин.

"Возник очень важный вопрос, и на экспертном уровне он обсуждался: сможем ли мы согласованно действовать и на федеральном, и на региональном уровне. И это стало ключевым моментом в организации нашей работы", - сказал глава государства.

Путин указал, что именно поэтому он принял решение создать рабочую группу Госсовета, "чтобы, включив туда и представителей регионов, и правительство России, вместе координировать эту работу".

"Вопрос координации стал самым главным, ключевым, и с помощью рабочей группы Госсовета нам удалось это сделать, в том числе и потому, что она работала не сама по себе, не в безвоздушном пространстве, а в рамках субординации, имея в виду главенствующую роль правительства РФ", - добавил президент.