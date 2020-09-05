Матвиенко: Госсовет позволил преодолеть кризис и восстановить дееспособность власти

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что воссозданный президентом РФ Владимиром Путиным 20 лет назад Госсовет позволил укрепить федеративные основы российской государственности и восстановить дееспособность власти.

"Все это позволило преодолеть кризис, укрепить федеративные основы российской государственности, восстановить дееспособность власти", - сказала Матвиенко в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24", отметив, что 90-е годы прошли под знаком кризиса российского федерализма.

Она подчеркнула, что за последние годы сам формат заседаний Госсовета серьезно изменился. "Много дискуссий, круглых столов в реальных условиях, что называется, на земле. И это, мне кажется, хорошо. Это очень полезная, нужная практика", - сказала спикер Совфеда.

Главное, как отметила Матвиенко, что деятельность Госсовета ощущают в субъектах РФ.