Зюганов считает, что Госсовет играет важную стабилизирующую роль

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Государственный совет играет исключительно важную стабилизирующую роль. Такое мнение он выразил в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на канале "Россия-24".

"Я, участник этого совета, скажу, что он играет сейчас исключительно важную стабилизирующую роль", - сказал политик.

Зюганов отметил, что в РФ "самый сложный государственно-политический организм в мире, многие этого не понимают". "Страна тремя океанами обмывается, страна имеет десять часовых поясов, страна, в которой проживают 190 языков, народов и народностей, все мировые религии, [есть] все климатические зоны", - указал лидер КПРФ.