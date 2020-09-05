Нарышкин рассказал о количестве сотрудников СВР за рубежом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) России располагает достаточным числом сотрудников за рубежом, чтобы решать поставленные задачи по предупреждению внешних угроз для России. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на вопрос о числе сотрудников службы за рубежом.

"Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам", - сказал Нарышкин.

2 сентября на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево открылся монумент в честь отечественных разведчиков всех времен. Отвечая на вопрос, можно ли еще расширять стелу, глава СВР ответил положительно.

Нарышкин отметил, что на монументе отображена география работы СВР. "Здесь показана география работы СВР, потому что Служба внешней разведки, конечно, работает почти повсюду", - сказал он.

Служба внешней разведки РФ - федеральный орган исполнительной власти, является составной частью сил обеспечения безопасности, призван защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз.