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Дипломаты стран СНГ обсудили координацию позиций в Генассамблее ООН

В МИД РФ сообщили, что прошедшие консультации позволили наметить пути углубления сотрудничества между странами СНГ на площадке ООН

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители дипломатических ведомств стран СНГ 4 сентября обсудили в ходе видеоконференции вопросы повестки дня предстоящей в конце месяца 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Основное внимание было уделено вопросам координации позиций в Генассамблее, взаимной поддержки кандидатур на выборах в органы ООН, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - сообщили в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что в конференции приняли участие руководители профильных подразделений министерств иностранных дел и представители посольств государств-участников, а также сотрудники Исполнительного комитета СНГ. В МИД добавили, что прошедшие консультации позволили наметить пути углубления сотрудничества между странами СНГ на площадке ООН.

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