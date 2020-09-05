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Госпитализация Алексея Навального
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МИД РФ: специалисты стран Запада много лет работали над веществами группы "Новичок"

В дипведомстве заметили, что вокруг ситуации со здоровьем Алексея Навального фиксируются многочисленные враждебные по отношению к России заявления
Здание МИД РФ Михаил Терещенко/ТАСС
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Здание МИД РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО несколько лет работали над химическими веществами из группы "Новичок". Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России в связи с заявлениями представителей ряда стран по ситуации вокруг Алексея Навального.

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В МИД заметили, что вокруг ситуации со здоровьем Навального фиксируются многочисленные враждебные по отношению к России заявления. В частности, на Смоленской площади обратили внимание на совместное заявление на этот счет министров иностранных дел Германии Хайко Мааса и Франции Жан-Ива Ле Дриана.

"В связи с безапелляционными утверждениями, что токсичные химические соединения нервно-паралитического действия, которые на Западе именуют "Новичками", были разработаны у нас, необходимо напомнить следующее. На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО. А в США, к примеру, разработчикам технологий их боевого применения официально выдано более полутора сотен патентов", - говорится в комментарии.

В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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