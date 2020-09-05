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Шойгу заявил, что в западных СМИ против РФ развернута масштабная пропагандистская кампания

По словам министра обороны, ее цель - убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики Москвы

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Масштабная пропагандистская кампания против России развернута в западных средствах массовой информации, чтобы убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", - сказал министр журналистам по завершении Армейских игр - 2020.

Он подчеркнул, что "антироссийскую риторику широко используют высшие должностные лица североатлантического союза".

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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