Шойгу заявил, что в западных СМИ против РФ развернута масштабная пропагандистская кампания

КУБИНКА /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Масштабная пропагандистская кампания против России развернута в западных средствах массовой информации, чтобы убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики Москвы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В концептуальных документах блока наша страна определена как главная угроза безопасности. В западных СМИ развернута масштабная пропагандистская кампания. Ее цель убедить мировую общественность в якобы агрессивности внешней и военной политики России", - сказал министр журналистам по завершении Армейских игр - 2020.

Он подчеркнул, что "антироссийскую риторику широко используют высшие должностные лица североатлантического союза".