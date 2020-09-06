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Госпитализация Алексея Навального
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Захарова: Берлин специально затягивает процесс расследования ситуации с Навальным

Как отметила официальный представитель МИД РФ, пока нет уверенности, что Берлин не ведет двойную игру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Берлин, призывая Москву срочно принимать шаги по расследованию ситуации с Алексеем Навальным, вместе с тем специально затягивает этот процесс, не отвечая на запрос России. Об этом заявила в воскресенье журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Как отметила дипломат, Управление юстиции Берлина только в прошлую пятницу получило от властей ФРГ запрос Генпрокуратуры РФ, направленный 27 августа. "Где же эта срочность, на которой вы настаиваете? Ее очень не хватает именно немецкой стороне, - подчеркнула она. - Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?".

"Если правительство ФРГ искренне в своих заявлениях, то оно должно быть само заинтересовано в том, чтобы в максимально короткие сроки подготовить ответ на запрос Генпрокуратуры России, - указала Захарова. - Пока уверенности в том, что в Германии не ведут двойную игру, нет".

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГоспитализация Алексея Навального
Госпитализация Алексея Навального
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