{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Госпитализация Алексея Навального
Обновлено 

Захарова: Россия готова взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

Как отметила официальный представитель МИД РФ, "оперативность должна проявить берлинская сторона"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Москва открыта к взаимодействию с Берлином по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным 24 часа в сутки. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На эту тему
В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Оперативность должна проявить берлинская сторона, - подчеркнула дипломат. - Мы 24 часа в сутки готовы к взаимодействию с немецкой стороной".

"Мы пытаемся все-таки призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы <...> Мы слышим призывы уже партнеров по Североатлантическому альянсу к международным расследованиям, к обращению в международную организацию, но даже вне зависимости от этого, если речь идет о расследовании, оно должно вестись в правовой плоскости - именно этим путем мы и идем", - добавила Захарова, отметив, что ответа на запросы нет до сих пор.

"Если Берлину нужна оперативность, то эту оперативность должна проявить немецкая сторона", - подытожила она.

Теги
ГерманияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГоспитализация Алексея Навального
Госпитализация Алексея Навального
Захарова: Берлин специально затягивает процесс расследования ситуации с Навальным
Как отметила официальный представитель МИД РФ, пока нет уверенности, что Берлин не ведет двойную игру
Читать полностью