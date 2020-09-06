Захарова: Россия готова взаимодействовать с ФРГ по ситуации с Навальным 24 часа в сутки

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Москва открыта к взаимодействию с Берлином по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным 24 часа в сутки. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Оперативность должна проявить берлинская сторона, - подчеркнула дипломат. - Мы 24 часа в сутки готовы к взаимодействию с немецкой стороной".

"Мы пытаемся все-таки призвать Берлин к оперативному ответу на соответствующие запросы <...> Мы слышим призывы уже партнеров по Североатлантическому альянсу к международным расследованиям, к обращению в международную организацию, но даже вне зависимости от этого, если речь идет о расследовании, оно должно вестись в правовой плоскости - именно этим путем мы и идем", - добавила Захарова, отметив, что ответа на запросы нет до сих пор.

"Если Берлину нужна оперативность, то эту оперативность должна проявить немецкая сторона", - подытожила она.