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Захарова пояснила, что пост про Вучича был "неверно истолкован"

Официальный представитель МИД России отметила, что пост отражал лишь неприятие высокомерия США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье пояснила, что ее пост в Facebook с фотографией президента Сербии Александара Вучича на встрече с президентом США Дональдом Трампом был неверно истолкован, он отражал лишь неприятие высокомерия США.

"Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - Единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приемов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо".

Ранее Захарова опубликовала протокольную фотографию, на которой сербский лидер запечатлен сидящим на стуле перед столом Трампа, сопроводив ее известным кадром из фильма "Основной инстинкт" и следующим комментарием: "Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото номер два. Кем бы вы ни были. Просто поверьте".

С критикой поста Захаровой выступили министр обороны Сербии Александар Вулин, директор Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Марко Джурич, а также сам Вучич.

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