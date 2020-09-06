Президент Сербии проинформировал Лаврова об итогах встречи в Вашингтоне

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в воскресенье в ходе телефонного разговора проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова об итогах своего визита в Вашингтон. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Вучич проинформировал об итогах встречи в Вашингтоне и предстоящих переговорах в Брюсселе", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Лавров и Вучич в разговоре также выразили нацеленность на развитие стратегического партнерства и политического диалога.

"С обеих сторон выражена нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога в соответствии с договоренностями президентов двух стран", - указали в дипведомстве.