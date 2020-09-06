Захарова поинтересовалась у ФРГ точной датой ответов по делу Навального

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в воскресенье заявления главы германского дипведомства Хайко Мааса относительно дела Алексея Навального, адресовала Берлину несколько дополнительных вопросов, в том числе о том, когда можно будет получить ответы на официальные запросы российских властей.

На своей странице в Facebook российский дипломат процитировала несколько высказываний Мааса, сделанных им в эфире телеканала ADR, отметив, что ряд важных вопросов ему не задали. "Если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном? - обратила внимание она. - Почему в принципе на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?".

Она также задалась вопросами, почему не началась работа компетентных специалистов, а экспертные заявления подменяются политическими лозунгами, и какие в таком случае данные германская сторона предоставила партнерам по НАТО и ЕС, которые побудили их сделать идентичные политические заявления.

Захарова также поинтересовалась у германской стороны, почему обмен информацией по делу Навального, несмотря на наличие российского запроса, все еще не начался. "Какого числа российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву?" - попросила уточнить дипломат. "И все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?" - добавила Захарова.

В своем выступлении в воскресенье Маас заявил, что власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Навальному - причин не делать этого нет, но пока еще продолжается обследование пациента в клинике. Министр отметил, что сейчас постоянно поступает новая информация, в частности от врачей, которые лечат Навального, в этой связи удовлетворение запроса - это длительный процесс. "Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом", - утверждал германский министр.