{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия проведет наблюдательный полет над Чехией в рамках Договора по открытому небу

Ан-30Б выполнит полет по согласованному с Чехией маршруту

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия в сентябре проведет над Чехией наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полет над территорией Чехии будет выполняться в период с 7 по 11 сентября 2020 года с аэродрома Открытого неба Пардубице. Максимальная дальность полета составит 800 километров", - сказал Рыжков.

Уточняется, что российский Ан-30Б выполнит полет по согласованному с Чехией маршруту, при этом чешские специалисты на борту самолета будут контролировать порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.

"Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - отметил Рыжков.

Теги
ЧехияРоссия
Госпитализация Алексея Навального
Захарова поинтересовалась у ФРГ точной датой ответов по делу Навального
Официальный представитель МИД России при этом задалась вопросами, почему не началась работа компетентных специалистов, а экспертные заявления подменяются политическими лозунгами
Читать полностью