Россия проведет наблюдательный полет над Чехией в рамках Договора по открытому небу

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия в сентябре проведет над Чехией наблюдательный полет в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Наблюдательный полет над территорией Чехии будет выполняться в период с 7 по 11 сентября 2020 года с аэродрома Открытого неба Пардубице. Максимальная дальность полета составит 800 километров", - сказал Рыжков.

Уточняется, что российский Ан-30Б выполнит полет по согласованному с Чехией маршруту, при этом чешские специалисты на борту самолета будут контролировать порядок применения оборудования для наблюдений и соблюдение положений договора.

"Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия", - отметил Рыжков.