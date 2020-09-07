Лавров: саммит "пятерки" СБ ООН состоится при благоприятной эпидемической обстановке

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что очный саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН (Россия, КНР, США, Франция, Великобритания) состоится при благоприятной эпидемической обстановке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Phileleftheros.

По его словам, пандемия продемонстрировала необходимость совместных усилий основных мировых центров при центральной координирующей роли ООН. "Следует отложить в сторону разногласия и объединиться ради выработки жизнеспособных решений ключевых проблем современности, упрочения глобальной и региональной безопасности и стабильности, - отметил Лавров. - На решение этих задач как раз и направлена известная инициатива президента России Владимира Путина о созыве саммита "пятерки" постоянных членов СБ ООН, радует, что реакция партнеров положительная, заинтересованная. Рассчитываем, что такой настрой позволит провести очную встречу в верхах, когда эпидемическая обстановка станет для этого благоприятной".

Глава МИД России признал, что всплеск пандемии стал серьезным испытанием для всего человечества, буквально в одночасье изменив повседневную жизнь миллиардов людей. "Ситуация осложняется тем, что пандемия наслоилась на целый ряд застарелых проблем, - пояснил он. - Среди них - терроризм, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность, а также, разумеется, многочисленные неурегулированные кризисы и конфликты".

Кроме того, необходимость борьбы с коронавирусом пока не привела и к консолидации мирового сообщества. "Более того, отдельные западные государства стремятся использовать нынешнюю неблагоприятную эпидемическую обстановку для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов, сведения счетов с неугодными правительствами или политическими и экономическими конкурентами, - подчеркнул российский министр. - В результате в мире усиливается конфликтность, усугубляется дефицит доверия, сужается пространство для взаимодействия по эффективному решению общих насущных вопросов".