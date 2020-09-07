Лавров прибыл в Дамаск, где встретится с Асадом и главой МИД Сирии

ДАМАСК, 7 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник прибыл в Дамаск. Борт министра приземлился в международном аэропорту сирийской столицы.

Как ожидается, в Дамаске министра примет президент страны Башар Асад, также запланирована встреча с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом. Это первый визит Лаврова в Сирию с февраля 2012 года.

Накануне сирийские СМИ сообщили, что в Дамаск прибыла делегация правительства РФ во главе с вице-премьером Юрием Борисовым. На снимках, опубликованных агентством SANA, также запечатлен спецпредставитель президента РФ по странам Африки и Ближнему Востоку, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.